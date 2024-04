Pisa-FeralpiSalò: le pagelle dei gardesani

Vittoria meritata per i toscani: alla squadra di Zaffaroni non basta il gol di Dubickas. Responsabilità importanti per Pizzignacco e Bergonzi sulle reti subite

3 ' di lettura

Il saluto della squadra ai propri tifosi dopo il fischio finale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La FeralpiSalò non emula il Brescia: a Pisa gli uomini di Zaffaroni si arrendono alla squadra sconfitta una settimana fa dalle rondinelle. La doppietta di Valoti e il gol di Arena griffano il 3-1 finale per i toscani: ai gardesani non basta il timbro tardivo di Dubickas. Di seguito le pagelle. 5 - Semuel Pizzignacco La mancata uscita in occasione del lungo rinvio di Nicolas allungato di testa da Valoti, che in pratica regala il raddoppio ad Arena, è pesante, anche perché arriva in un momento nel