La FeralpiSalò sotto la Torre a Pisa per raddrizzare la classifica

Prendere spunto dal Brescia e battere il Pisa. Questa la missione odierna della FeralpiSalò, che alle 14 affronta i nerazzurri all'Arena Garibaldi. I toscani di Alberto Aquilani sono reduci dalla sconfitta per 3-1 del Rigamonti contro le rondinelle e puntano al riscatto per riavvicinarsi alla zona play off.

I gardesani dopo il pareggio con il Cosenza (2-2, doppietta di La Mantia e gol di Tutino e Antonucci) hanno bisogno della vittoria per risalire la classifica ed agganciare almeno i play out, ora distanti due lunghezze (la salvezza diretta è a quattro punti).

L'obiettivo non è semplice da raggiungere ma comunque è alla portata degli uomini di Marco Zaffaroni, reduci da tre successi esterni consecutivi (a La Spezia, Modena e Cremona). Capitolo formazione: verdeblù senza Balestrero e Di Molfetta, mentre il Pisa deve fare a meno dei centrali Canestrelli, Caracciolo e Leverbe, tutti e tre squalificati.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 14. Torna anche l'appuntamento su Teletutto con Tutti in campo: in studio, dalle 13.30, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare la partita. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca del match, che è a cura di Alfredo Novello.