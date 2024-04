FeralpiSalò, Zaffaroni: «Ci siamo fatti raggiungere due volte»

La FeralpiSalò fallisce l’appuntamento con la vittoria, sprecando due vantaggi con il Cosenza. Il tecnico Marco Zaffaroni non è deluso, ma ammette che il bicchiere è mezzo vuoto: «C’è un po’ di rammarico perché siamo andati avanti due volte e abbiamo sperato di poter portare a casa la vittoria, ma non è stato possibile ottenerla perché ci siamo fatti raggiungere. Peccato per il secondo gol subìto: di solito in quelle circostanze facciamo meglio. Abbiamo poi avuto quelle due occasioni nel finale, con Tonetto e Compagnon, ma Micai è stato davvero bravissimo».

Prestazione comunque positiva: «Era una partita delicatissima e la tensione era molto alta. Secondo me siamo stati davvero molto bravi a rimanere dentro al match, dimostrando grande maturità. Abbiamo fatto due gol e ci abbiamo provato fino alla fine: di conseguenza ci siamo comportati nella maniera giusta».

Sulla classifica: «Siamo contenti perché andiamo avanti di un punto e proseguiamo la nostra corsa verso la salvezza. Il campionato è ancora lunghissimo e noi dobbiamo essere bravi a giocarcela fino alla fine».

Andrea La Mantia è stato protagonista del match con una doppietta: «Era da tanto tempo che non realizzavo due reti in una partita, quindi a livello personale sono veramente soddisfatto. Per quanto riguarda la squadra, però, non sono contento, perché avrei preferito vincere. I tre punti ci servivano come il pane. In ogni caso dobbiamo rimanere sul pezzo, continuando a rimanere concentrati sul nostro obiettivo».