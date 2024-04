La FeralpiSalò affronta il Cosenza: vietato fallire

Vietato fallire. Alle 14 la FeralpiSalò affronta il Cosenza al Garilli di Piacenza in una sfida di fondamentale importanza. I gardesani vogliono infatti salire sul treno salvezza, ma per farlo hanno bisogno di dare un seguito al prezioso successo di Cremona (0-1, gol di Bergonzi al 32' della ripresa).

I verdeblù infatti si trovano in penultima posizione, a due lunghezze di distacco dai play out e a quattro dalla salvezza diretta, dove tra l'altro si trovano i calabresi di William Viali in compagnia dello Spezia. Vero è che poi mancheranno ancora sei partite al termine della regular season, ma la FeralpiSalò ha bisogno di muovere la classifica per riprendere quota ed affrontare la volata finale con meno pressioni.

Oggi bisogna far valere il fattore casalingo: Fiordilino e soci hanno perso le ultime quattro partite al Garilli e puntano ad invertire il trend. L'ultimo successo interno risale al 27 gennaio, quando i gardesani s'imposero 5-1 sul Lecco. Per quanto riguarda la formazione, Zaffaroni deve fare a meno di Balestrero e Di Molfetta. Dall'altra parte invece Viali ha tutta la rosa a disposizione, compreso l'ex Camporese, che a Salò nella prima parte della stagione non ha lasciato un bellissimo ricordo: a lungo infortunato, ha chiesto ed ottenuto la cessione appena si è ristabilito completamente, giocando poi consecutivamente dall'inizio alla fine le successive dodici partite con il Cosenza.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 14. Torna anche l'appuntamento su Teletutto con «Tutti in campo»: in studio, dalle 13.30, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare le partite di Brescia e FeralpiSalò. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca dei match: a cura di Alfredo Novello la gara dei leoni del Garda.