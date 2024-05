FeralpiSalò, Zaffaroni: «A Venezia per vincere, non abbiamo altra scelta»

«Il derby ha detto che la FeralpiSalò è viva, ha voglia di combattere e ha dei limiti che vuole però superare. Andiamo a Venezia per vincere, perché non abbiamo altra scelta». Marco Zaffaroni parla così poco prima della partenza per la Laguna. È l’ultima spiaggia per i verdeblù: «I numeri dicono che ora siamo obbligati a conquistare i tre punti. Dobbiamo fare una gara simile a quella con il Brescia, tenendo però conto del valore dell’avversario. Loro sono in lotta per andare in serie A passando dalla porta principale: hanno individualità importanti, come Pohjanpalo, che è un attaccante di altissimo livello per la categoria, molto abile nell’area di rigore. All’andata giocammo bene e conquistammo un buon 2-2, perché riuscimmo a passare in vantaggio per due volte. Stavolta però il pareggio non basta».

Per quanto riguarda la formazione, mancano gli infortunati Tonetto, Di Molfetta, Manzari e Butic: «Siamo gli stessi di mercoledì, meno Balestrero che è squalificato. Martella non ha recuperato completamente dal problema al polpaccio. Posso contare invece su Pilati, che ha smaltito la botta di Cittadella. Per quanto riguarda gli attaccanti ho sempre cercato di alternarli in base alle condizioni fisiche, distribuendo le forze di ognuno. Di conseguenza farò le mie valutazioni. Dobbiamo cercare una prestazione perfetta: ci manca sempre di togliere quell’errore che condiziona il risultato finale».