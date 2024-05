FeralpiSalò e Brescia in campo al Garilli: la diretta del derby

Non sarà il derby dell’andata, con più di 10mila tifosi (e curiosi) ad animare la cornice attorno ai ventidue in campo. Si giocherà in un’atmosfera più ovattata, a una novantina di chilometri da Brescia e poco più di cento da Salò. Eppure questo vale molto, moltissimo di più.

In modo particolare per la Feralpi, che si gioca la pelle nell’ultimo appello di una volata salvezza rimasta appesa a un filo sottilissimo. Obbligatorio vincere: un’eventuale sconfitta non sancirebbe ancora la retrocessione aritmetica, ma renderebbe ancora più disperata la posizione già precaria dei gardesani.

Per il Brescia è più un’occasione: i tre punti proietterebbero le rondinelle a più quattro sul nono posto, e a quel punto basterebbe battere il Lecco retrocesso nel prossimo turno per ceralaccare la partecipazione ai play off, indipendentemente dai risultati delle altre.

Zaffaroni schiera in attacco Dubickas al fianco di La Mantia. Maran ha di nuovo problemi di coperta corta là davanti: Moncini continua a lamentare un fastidio muscolare, e dunque sarà ancora Bianchi ad agire da riferimento centrale, in tandem con Galazzi. In regia torna Paghera e l’assetto difensivo dovrebbe essere a tre, con Papetti e Mangraviti ai lati di Cistana.

Su questa pagina, a partire dal fischio d’inizio (ore 18), gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Si rinnova l’appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 17.30, su Teletutto, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno in diretta la partita. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata al racconto di Michele Iacobello e Alfredo Novello.