FeralpiSalò-Samp, Zaffaroni: «Ci siamo disuniti perdendo la foga»

Il tecnico della FeralpiSalò Marco Zaffaroni commenta così la sconfitta nella sala stampa del Leonardo Garilli: «Il rigore concesso dopo pochi minuti ha chiaramente indirizzato la gara. Secondo me abbiamo sbagliato tra il primo e il secondo gol, perché ci siamo disuniti e fatti prendere dalla foga. Volevamo rimediare subito e così la Samp ci ha infilato nuovamente».

Bella la reazione dei gardesani nella ripresa: «Ne è venuta fuori una partita di grande sostanza, perché poi abbiamo lottato con carattere, riuscendo a dimezzare lo svantaggio. La Samp si è abbassata e ci ha concesso poco, ma non abbiamo continuato ad attaccare. Il terzo gol ha chiuso i conti. Non ci siamo però comportati male e non posso dire nulla ai miei ragazzi».

La sconfitta fa scivolare i verdeblù a quattro punti dai play out: «Per noi cambia poco, perché siamo sempre lì. Arriva un’altra gara, quella con il Modena, che dobbiamo affrontare con la grinta, cercando di evitare gli errori. Dobbiamo valutare la situazione infortunati: l’obiettivo è recuperarne il più possibile per affrontare al meglio questo finale di stagione».

Cosa ha detto Davide Balestrero

Deluso capitan Davide Balestrero: «Ci tenevamo a fare punti in questo scontro diretto, a maggior ragione dopo la vittoria contro lo Spezia di mercoledì. Eravamo riusciti a riportarci in partita ad inizio ripresa, ma poi il 3-1 ci ha tagliato le gambe. Ieri è stata per noi una giornata tragica, perché abbiamo perso Antonio Granti, una persona a noi cara e un collaboratore prezioso. Ci tenevamo a dedicargli un bel pensiero: peccato non esserci riusciti».