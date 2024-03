FeralpiSalò-Sampdoria: gardesani in cerca di vittoria per agganciare i play out

Vincere per cercare l'aggancio ai play out. Alle 16.15 la FeralpiSalò ospita al Garilli la Sampdoria di Andrea Pirlo nell'ennesimo scontro salvezza di questa stagione. Dopo il bel successo di mercoledì sullo Spezia (0-2, reti di Felici e La Mantia) i leoni del Garda si sono riportati a tre lunghezze di distacco dagli spareggi per non retrocedere e puntano a proseguire la propria scalata.

Cercasi il bis: all'andata, al Ferraris, i verdeblù s'imposero 3-2 (gol di Bergonzi, Butic e Zennaro per i salodiani, di Esposito e Murru per i doriani) disputando una delle migliori partite stagionali. L'obiettivo è ripetersi, per accorciare ulteriormente anche sulla quota salvezza, che ora è a +7 (la Samp infatti ha 31 punti). Per quanto riguarda le formazioni, Marco Zaffaroni deve fare a meno degli infortunati Ceppitelli, Martella, Carraro e Dubickas, ma recupera Voltan e Butic, mentre Pirlo non può contare su Piccini, Benedetti, Murru, Conti, Pedrola, Borini, Ricci, Ferrari e Vieira, ma ritrova Kasami ed Esposito. Gardesani oggi in campo con il lutto al braccio: nella serata di ieri si è spento infatti Antonio Granti, responsabile delle infrastrutture della FeralpiSalò, colpito nel pomeriggio da un arresto cardiocircolatorio.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 16.15. Torna anche l'appuntamento su Teletutto con «Tutti in campo»: in studio, dalle 15.45, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare il match. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca della partita, a cura di Alfredo Novello.