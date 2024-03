La FeralpiSalò sfida il Parma capolista e tenta la missione impossibile

Superare i propri limiti e fare ciò che sulla carta pare impossibile. Questa la missione odierna della FeralpiSalò, che alle 14 ospiti al Garilli il Parma di Fabio Pecchia. Vietato guardare i numeri: lo hanno ripetuto in settimana sia l'attaccante Butic che mister Zaffaroni. Il pronostico è tutto a favore dei crociati, che guidano la classifica con cinque lunghezze di vantaggio sul Venezia (che ha vinto 3-0 nell'anticipo con il Palermo) e sei sulla Cremonese. I gardesani devono però provare a giocarsela, a maggior ragione perché sono reduci dal bel successo ottenuto a Modena (3-2) che ha permesso loro di riportarsi a -2 dalla zona play out. C'è però un'assenza pesantissima in casa FeralpiSalò: manca infatti lo squalificato Felici, che dovrebbe essere rimpiazzato da Letizia. Non convocati per scelta tecnica, invece, Carraro, Sau, Verzeletti e Voltan. In casa Parma invece manca Di Chiara: per il resto, tutti disponibili e ampia possibilità di scelta per Pecchia.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 14. Torna anche l'appuntamento su Teletutto con Tutti in campo: in studio, dalle 13.30, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare i match del Brescia, che affronta al Rigamonti il Catanzaro, e della FeralpiSalò, che ospita la capolista. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca delle partite: a cura di Alfredo Novello la gara dei leoni del Garda.