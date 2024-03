FeralpiSalò verso la sfida col Parma con la maglietta firmata «Calciatori Brutti»

La FeralpiSalò cerca la spinta della comunità social di «Calciatori brutti» per affrontare il Parma. Sabato, infatti, nel match contro la capolista del campionato cadetto i verdeblù indosseranno la quarta maglia, quella nata dalla collaborazione con gli utenti della community che è stata presentata ieri a Milano nel punto vendita «The Pitch - Football Store» di corso Europa.

La maglia è quella che gli utenti hanno scelto fra le tre proposte dal club e dalla community, per cui è questa la prima volta che i tifosi sono parte così attiva nella scelta di una maglia di una squadra professionistica.

Una frase per ogni ruolo

Ogni jersey, inoltre, avrà nel colletto una frase simbolica declinata per ogni ruolo, anche queste scelte dagli utenti: «Le ragnatele le tolgo io» per onorare le gesta atletiche dei portieri; «non sono bello ma spazzo» identifica la concretezza dei difensori; in «Mettila in banca» c’è tutto l’ego dei mediani, «Mister spegni le luci, oggi illumino io» lo dice il jolly, giocatore capace di risolverla quando vuole, mentre «Passamela e poi corri ad abbracciarmi» sa proprio di egoismo da attaccante. All'Antico Vinaio sarà il main partner della special jersey di Feralpisalò firmata Calciatoribrutti.

«Siamo molto contenti. Ci vuole molto coraggio e secondo noi la Feralpisalò è stata molto coraggiosa nel fare una cosa del genere perché è la prima volta che una società di calcio professionistica si affida ad una community per realizzare una maglia, in tutti i suoi aspetti, e la cosa bella – proseguono Daniele Roselli e Enrico Modica di Calciatori brutti – forse è proprio questa, che in questo progetto c'è una piccola parte di ogni persona che ci segue».

I commenti

Sul palco spazio anche a Lara Magoni, sottosegretario con delega Sport e Giovani Regione Lombardia: «Sono emozionata di essere qui e ho voluto esserci. Ero incuriosita da Calciatori brutti e da questa maglia realizzata con la FeralpiSalò. Voglio però ringraziare il club – prosegue il sottosegretario – soprattutto per una cosa: dal 2015 è vicina ai ragazzi con disabilità cognitiva e per me quando una squadra di calcio come loro, che ci rappresenta in un circuito importante come la Serie B, si avvicina così tanto a questi ragazzi, ha già vinto».

«Complimenti a tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa – dice Marco Riva, presidente Coni Lombardia – perché è bello vedere questo tipo di iniziative e la FeralpiSalò è un modello in questo. Un grazie anche alla Lega Serie BKT, pure sempre attiva nell'essere innovativa».

La chiosa è di Davide Balestrero: «Siamo molto contenti della vittoria ottenuta nell'ultimo turno e ora bisogna continuare così, testa alla salvezza. Speriamo questa maglia ci porti bene».