FeralpiSalò, pari di lusso contro l’Hellas: 2-2 a Rovereto

Una bella FeralpiSalò ferma sul pareggio l’Hellas Verona: risultato a sorpresa in quel di Rovereto, dove i gardesani giocano alla pari dei veneti di serie A. Dopo il vantaggio firmato da Di Molfetta i gialloblù ribaltano il punteggio con due rigori, ma nel finale Diop (attaccante senegalese classe 2003 in prova dal Venezia) trova il 2-2.

In una serata «quasi» trionfale arriva però una brutta notizia in casa FeralpiSalò: Semuel Pizzignacco, tra l’altro ieri tra i migliori in campo, è ad un passo dal Monza, che lo sta per ingaggiare a titolo definitivo.

Scelte

Per l’occasione Aimo Diana prosegue con il 3-4-2-1, modulo utilizzato anche nella seconda amichevole stagionale, quella con la Primavera dell’Hellas (vinta 7-0). Davanti a Pizzignacco si vede la difesa «titolare», con Luciani, Pilati (che s’infortuna alla caviglia al 13’ e viene sostituito da Armati, il difensore sarà valutato in settimana) e Rizzo. In mezzo Gualandris, Hergheligiu, Balestrero e Giudici, mentre davanti Voltan e Di Molfetta giocano a sostegno di Butic. Assenti gli acciaccati Boci, Vesentini, Franzolini, Zennaro, Dimarco, Musatti, Alessandro Pietrelli più Verzeletti, ancora ai box dopo l’operazione al volto.

Il match

L’Hellas parte bene, ma davanti sbaglia troppo con Livramento, spesso ipnotizzato da Pizzignacco. Al 14’ proprio il portiere dei verdeblù dà il via all’azione che porta al vantaggio della FeralpiSalò: Balestrero sale palla al piede, poi apre a sinistra, Butic fa il velo e l’accorrente Di Molfetta fulmina Montipò con un tiro a giro. Al 18’ ancora «Dimo» si rende pericoloso dal limite, ma stavolta l’estremo difensore dei gialloblù non si fa sorprendere. Al 42’ ci prova Butic con una conclusione da fuori, con Montipò che evita però di capitolare nuovamente. Il primo tempo si chiude con la FeralpiSalò in vantaggio.

Nella ripresa Diana cambia solo il portiere, mentre Paolo Zanetti stravolge la squadra. Al 14’ arriva il pari: Gualandris stende in area Frese. Sul dischetto si presenta Lazovic, che batte il nuovo entrato Liverani. Poi in casa verdeblù arriveranno altri cambi: nel corso del match entreranno Riccardo Pietrelli, Cavuoti, Diop, Guarneri, Santarpia, Sina e Kashari. Al 36’ proprio uno dei nuovi entrati, Santarpia, tocca la palla di mano in area: è rigore. Dal dischetto Suslov non sbaglia, portando in vantaggio l’Hellas. Al 41' Rizzo sfiora il pareggio con un missile dalla distanza che però Perilli riesce a disinnescare.

Due minuti più tardi palla geniale di Guarneri per Rizzo, che imbuca Diop, il quale da due passi pareggia i conti. Finisce senza altri sussulti, con i gardesani che riescono così a fermare sul pari i veneti.

Programma

Lo staff ha concesso alla squadra due giorni di riposo. La preparazione riprenderà martedì mattina a Salò. Prossima amichevole, mercoledì al Turina: alle 17.30 i gardesani affronteranno la Varesina, squadra che milita in serie D.