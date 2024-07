FeralpiSalò, c’è lo spirito ma ora servono altre cinque pedine

«Lo spirito che si respira è quello giusto. Non era facile ricominciare così dopo la retrocessione dell’anno scorso. Entusiasmo e voglia che ho visto nella prima sgambata devono caratterizzare questo campionato di C». Da qui, cioè dalle parole pronunciate dal direttore sportivo Andrea Ferretti dopo l’amichevole vinta 11-0 contro la Nuova Camunia, riparte la FeralpiSalò. Una squadra che dopo l’amara parentesi in B ha bisogno di tornare a credere nei propri mezzi per affrontare una stagione che sarà tutt’altro che in discesa.

La squadra c’è e si fonda su gente che ha voglia di riscatto: in primis su Voltan, rimasto fermo per un anno dopo la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Nel test con i camuni ha realizzato una doppietta e si è mosso benissimo. Poi su Hergheligiu, che è stato tra i protagonisti della promozione mentre in B ha faticato molto e da metà stagione in poi non ha praticamente più visto il campo.

Il punto

Quindi sui vari elementi che sembravano sul piede di partenza, ma ora sempre più vicini alla permanenza, cioè Pizzignacco, Balestrero, Di Molfetta e Pilati (quest’ultimo out nell’amichevole per affaticamento).

Certo, la squadra così non è completa e manca ancora qualcosa: «Si è già formato un bel gruppo, ma deve essere rinforzato ulteriormente - ha aggiunto Ferretti -; servono almeno cinque elementi per essere maggiormente competitivi». Nel mirino tre difensori e sicuramente due attaccanti. Centrocampo invece da valutare. Per quanto riguarda gli appuntamenti, ieri oltre 40 aziende partner della FeralpiSalò si sono trovate a Darfo per la «Sponsor Cup», competizione dedicata ai partner commerciali verdeblù. Oggi invece il presidente Giuseppe Pasini sarà presente alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival per ritirare un riconoscimento relativo al docufilm «OttoQuattroVentitrè», dedicato alla promozione in Serie B, autoprodotto dai verdeblù e trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Dazn.

Passando al campo, doppia sfida all’Hellas Verona in questa settimana. Dopodomani alle 17 la squadra di Diana affronterà (a Darfo) la Primavera gialloblù, mentre sabato alle 20.30 giocherà (a Rovereto) contro la prima squadra.

