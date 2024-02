FeralpiSalò, lo sfogo di Ferretti: «Basta errori degli arbitri»

«Basta errori della classe arbitrale: non ne possiamo più. Chiediamo giustizia». Questo lo sfogo del direttore sportivo della FeralpiSalò Andrea Ferretti nella sala stampa del Garilli a fine partita contro l’Ascoli.

Riavvolgiamo il nastro: corre il minuto 94 e Manzari con una splendida rovesciata firma l’1-1. L’urlo di gioia dei gardesani viene però strozzato in gola dal Var, che richiama il direttore di gara, il quale annulla la rete dopo aver rivisto le immagini.

Il motivo? Un presunto fallo di Balestrero su Giovane: «Purtroppo siamo qui di nuovo a parlare dell’ennesima situazione arbitrale alquanto discutibile – commenta il direttore sportivo –; il problema è che non è la prima volta che accade. La FeralpiSalò è spesso penalizzata da errori arbitrali evidenti e ora chiediamo rispetto. Lo ha fatto anche il presidente Pasini durante l’anno, ma non veniamo ascoltati. Siamo forse il club più giovane e meno blasonato, ma non per questo dobbiamo essere condannati alla retrocessione».

I gardesani sono stati protagonisti di una buona prova: «Voglio sottolineare la prestazione della squadra, che è stata importante. Oggi meritavamo sicuramente di più – ha detto ancora Ferretti –. Noi siamo vivi e crediamo nella salvezza, ma se sbagliamo lo dobbiamo fare con i nostri errori, non con quelli degli altri. È una follia annullare un gol come quello di oggi: pretendiamo giustizia».

È amareggiato anche il tecnico Marco Zaffaroni: «Abbiamo interpretato bene la partita. Siamo stati reattivi sulle seconde palle, ma poi abbiamo subito il gol nell’unica occasione che ha costruito l’Ascoli. Ci abbiamo provato in tutti i modi a pareggiare, ma ancora una volta ci è mancata la qualità. Il gol annullato? Non ho capito bene il motivo. I ragazzi si stanno lamentando, ma preferisco rivedere le immagini prima di parlare. Alla fine, però, è l’arbitro che decide».