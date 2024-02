La FeralpiSalò ospita l’Ascoli per lo scontro salvezza: segui il live

Mettere la freccia ed operare il sorpasso: questa la missione odierna della FeralpiSalò, che alle 14 ospita al Garilli l’Ascoli in un vero e proprio scontro salvezza.

Forse non sarà una gara da vita o da morte, come l’ha definita alla vigilia il tecnico dei marchigiani Fabrizio Castori, ma in ogni caso il match è molto delicato, perché può rilanciare le ambizioni dell'una o dell'altra squadra. Il ruolino di marcia è identico: un solo punto ottenuto nelle ultime tre partite. Il bottino misero costringe dunque entrambe a puntare alla vittoria, perché il pareggio non può bastare, anche se in classifica i bianconeri hanno due punti in più.

La FeralpiSalò cerca dunque il riscatto dopo il pareggio con la Reggiana (1-1) e le sconfitte con Palermo (1-2) e Bari (1-0); l'Ascoli invece vuole tornare a vincere dopo i ko con Südtirol (1-2) e Catanzaro (3-2) e lo zero a zero con la Cremonese. Per l’occasione Zaffaroni deve fare a meno degli infortunati Attys, Carraro, Compagnon e Giudici più Sau, nuovamente non convocato per scelta tecnica. Probabile l’impiego dal primo minuto dell'ex Manzari in coppia con Butic. Dall’altra parte invece Castori recupera Valzania, che ha scontato il proprio turno di squalifica.

Diretta testuale su questa pagina a partire dalle 14. Torna anche l’appuntamento su Teletutto con Tutti in campo: in studio, dalle 13.30, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti per commentare i match di Brescia e FeralpiSalò. Su Radio Bresciasette va invece in onda la radiocronaca delle partite. A cura di Alfredo Novello la gara dei Leoni del Garda.