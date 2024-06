Ufficiale: Aimo Diana è il nuovo allenatore della FeralpiSalò

Aimo Diana. Sarà il tecnico di Poncarale, classe 1978, a guidare la FeralpiSalò nella stagione successiva alla retrocessione dalla serie B. Il suo vice sarà Emanuele Filippini.

Quasi un valzer di poltrone, dopo che Stefano Vecchi (esonerato dalla FeralpiSalò in favore di Zaffaroni) aveva preso il posto dell’allenatore bresciano lo scorso anno sulla panchina del Vicenza.

Per Diana, però, è soprattutto un ritorno su quella che era stata la sua prima panchina professionistica, esordio nel novembre 2015 (vittoria 5-1 a Bergamo contro l’AlbinoLeffe) dopo aver preso il posto dell’esonerato Serena. Da lì un lungo giro d’Italia in serie C, con tappe a Melfi, Sicula Leonzio, Renate, Reggiana e Vicenza, con due campionati chiusi al terzo posto, uno al secondo, una vittoria della serie C con la maglia degli emiliani ed il già accennato esonero a Vicenza.

Si tratta di una ripartenza per due, per il tecnico – che ha firmato un biennale e verrà presentato il prossimo 5 luglio alle 11 – ed il club, entrambi attesi da un pronto riscatto dopo le recenti delusioni.