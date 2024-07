FeralpiSalò, 11 gol e verve nel test con la Nuova Camunia

Buona la prima, nonostante la fase di rodaggio. La FeralpiSalò batte 11-0 la Nuova Camunia nella prima amichevole stagionale, con doppiette per Di Molfetta, Hergheligiu, Voltan e Musatti, e le reti di Rizzo, Armanini e Giudici. Un risultato da prendere con le pinze (le due squadre sono separate da cinque categorie; gardesani in C, camuni in Seconda categoria), anche se non sono mancate buone indicazioni per Aimo Diana.

Non hanno preso parte al match Franzolini, Pilati, Zennaro, Gualandris e Alessandro Pietrelli, tutti out per affaticamento, e Verzeletti, fuori per una decina di giorni dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico per un trauma facciale con frattura composta dell’osso mascellare e frattura scomposta di ossa nasali.

La tattica

Come annunciato alla vigilia, il tecnico di Poncarale ha schierato i suoi con il 3-5-2, il modulo «ufficiale» della prossima stagione. Davanti a Pizzignacco, difesa composta dal giovane Armati (nato nel 2004) e dai due nuovi arrivati Luciani (ex Taranto) e Rizzo (ex Foggia). Esterni di centrocampo Cavuoti (dal Cagliari) e Boci (dal Genoa), mentre in mezzo hanno giocato Vesentini (dalla Virtus Verona), Hergheligiu e Balestrero. In avanti Butic e Di Molfetta.

Tra le indicazioni principali, la scelta di affidare a Hergheligiu il ruolo di playmaker (in B ha trovato poco spazio; quest’anno si alternerà in quella posizione con Zennaro) e il ritorno di Balestrero al ruolo di interno di centrocampo (la scorsa stagione Zaffaroni lo aveva impiegato difensore, da braccetto).

Tra le buone notizie anche le ottime prestazioni del jolly d’attacco Di Molfetta e del recuperato Voltan (era fuori da un anno dopo la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro), che è subentrato nella ripresa.

La partita

La cronaca si limita ai tanti gol. Nel primo tempo un gran destro di Rizzo (2’), un penalty (9’) e un tiro a giro (22’) firmati da Di Molfetta; due tap in di Hergheligiu (10’ e 11’). Nella ripresa girandola di cambi, con protagonisti Musatti, autore di una doppietta (2’ e 17’), e Voltan, che prima trova il destro da fuori (6’) e poi si ripete con un’altra bella conclusione (25’). Tabellino chiuso da Armanini al 28’ e da Giudici al 40’.

I commenti

«Dobbiamo ancora mettere benzina nelle gambe - ha affermato a fine partita il direttore sportivo dei gardesani Andrea Ferretti -. Le prime uscite servono per far assimilare ai ragazzi il nuovo modo di giocare dell’allenatore. In questa prima settimana lo staff sta facendo lavorare molto la squadra sotto l’aspetto fisico e di conseguenza manca ancora la condizione. Spirito e atteggiamento, però, sono quelli giusti. Si respira una bellissima atmosfera e ci sono tutte le premesse per ben figurare. Dispiace solo per l’infortunio di Verzeletti, avvenuto durante l’allenamento: puntiamo molto su di lui e lo attendiamo a braccia aperte».

Stamattina la squadra tornerà ad allenarsi, poi beneficerà di un pomeriggio di riposo. Ripresa degli allenamenti domani, con una doppia seduta. Prossima amichevole mercoledì alle 17: allo stadio comunale di Darfo Boario i gardesani affronteranno la Primavera dell’Hellas Verona.