Inizia il campionato per la FeralpiSalò: stasera l’anticipo con il Novara

Tempo scaduto: si apre stasera il campionato di serie C con l’anticipo nel girone A tra FeralpiSalò e Novara. Appuntamento alle 20.45 allo stadio Lino Turina: dopo un anno di trasloco forzato al Leonardo Garilli di Piacenza, per affrontare la Serie B, i gardesani ritrovano la propria casa.

Nonostante la retrocessione il morale è alto e nell’ambiente si respira grande ottimismo: la presentazione sul lungolago dell’altroieri davanti a tantissime persone ha inoltre dato una carica in più alla squadra, che punta alle primissime posizioni della classifica.

Chi ben comincia è metà dell’opera, di conseguenza la FeralpiSalò vuole partire con il piede giusto, anche se non mancano le incognite. Intanto i gardesani sono ancora in costruzione, la rosa va ancora completata, e non mancano gli infortuni ai quali far fronte. Inoltre, per i verdeblù di fronte c’è un’avversaria tutt’altro che debole. Il Novara viene infatti da una salvezza conquistata ai play out contro il Fiorenzuola dopo un diciassettesimo posto ottenuto durante la regular season.

Le considerazioni del tecnico

«Rispetto all’anno scorso è tutta un’altra squadra – ha commentato il tecnico Aimo Diana –, anche se ha mantenuto lo stesso allenatore, che è Giacomo Gattuso. Hanno inserito giocatori importanti, come Ganz in attacco, e si è formato un bel mix tra giovani ed esperti. Inoltre hanno raggiunto maggior consapevolezza nei propri mezzi. Ho osservato la partita con il Milan Futuro: si sono comportati molto bene». In Coppa Italia i piemontesi hanno superato il primo turno con il Renate e poi sono stati eliminati proprio dai rossoneri, per 2-1.

Nelle griglie di partenza delle favorite, però, sono stati inseriti tra le prime cinque: «Bisogna stare attenti. Dobbiamo affrontare questa sfida con grande umiltà. È necessario acclimatarsi alla svelta, perché questo campionato non si può capire subito. Servono almeno cinque partite per intuire i valori di ogni squadra. Inoltre veniamo da una partita fastidiosa e dispendiosa, quella con il Padova, perché conclusa ai supplementari. Siamo comunque fiduciosi: ci teniamo a fare bella figura al debutto, davanti ai nostri spettatori».

Assenti e presenti

Si diceva degli infortuni ai quali far fronte e che disegnano una situazione di coperta corta. Assenti Rizzo – che mancherà per un mese a causa di uno stiramento all’adduttore – Boci, che ha preso un colpo in allenamento, Pilati e Verzeletti, mentre Vesentini è pronto a rientrare.

Convocati Balestrero e Pietrelli. Per quanto riguarda le formazioni, la FeralpiSalò dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. In porta probabile il ritorno di Liverani. Dietro, insieme a Luciani e Pasini ci dovrebbe essere Cabianca. Vesentini e Giudici sugli esterni, mentre in mezzo agiranno Hergheligiu e Zennaro. Davanti, dietro all’unica punta Pellegrini, dovrebbero scendere in campo Voltan e Di Molfetta.

Stesso modulo per il Novara di Gattuso. Tra i volti noti due bresciani: il portiere Stefano Minelli e il difensore Edoardo Lancini. In attacco l’ex rondinella Leonardo Morosini.