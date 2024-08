Bagno di folla in piazza per la presentazione della FeralpiSalò

Bagno di folla sul lungolago, in piazza della Vittoria, per la presentazione ufficiale della FeralpiSalò targata Diana.

Prima dell'evento la conferenza stampa in Comune, nella Sala dei Provveditori, con il sindaco Francesco Cagnini, il presidente dei verdeblù Giuseppe Pasini e l'allenat

«Ripartiamo insieme dai blocchi di partenza - ha detto il sindaco -, con questa serata vogliamo abbracciare la FeralpiSalò, che è una squadra a cui la cittadinanza è molto legata».

«Ringrazio per l'invito - ha risposto Pasini -, non c'era maniera migliore per ripartire dopo la retrocessione dell'anno scorso». In chiusura Diana: «In questa serata si respira grande senso di appartenenza. Il nostro obiettivo? Chiudere tra le prime cinque della classe». A seguire, sul lungolago, la presentazione ufficiale dei giocatori e del nuovo staff tecnico.