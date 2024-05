FeralpiSalò, retrocessione e record: Pizzignacco lo stakanovista della B

Il portiere dei gardesani l’unico sempre in campo, La Mantia bomber verdeblù ma con solo otto reti. Male la difesa: 65 i gol incassati

3 ' di lettura

Il portiere Pizzignacco della FeralpiSalò - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dai 3.732 minuti di Pizzignacco ai 13 di Gjyla e Verzeletti. Dalle otto reti di La Mantia all’unica messa a segno da Di Molfetta, Martella, Pietrelli e Sau fino ai tanti che sono invece rimasti a secco in un torneo concluso con l’ennesima sconfitta interna e la retrocessione in serie C. In estrema sintesi, sono questi i numeri della prima stagione in B della FeralpiSalò, che ha visto quattordici diversi giocatori trovare la via della rete (la migliore è stata il Pisa, con 19; Brescia, Ascoli e S