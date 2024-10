Emergenza Brescia, Maran: «Col Cesena out Cistana, Borrelli in dubbio»

L’ultima settimana non ha sanato l’emergenza. Tutto il contrario: il Brescia viaggia a Cesena con un carico addirittura più leggero rispetto alla sfida con il Sassuolo. E per Maran non è una buona notizia: «Abbiamo fuori Bisoli, Moncini, Galazzi e Muca» annuncia il tecnico in conferenza. Ma questa è storia nota. Due le novità tutt’altro che liete: «Non ci sarà nemmeno Cistana, che ha ricevuto un colpo alla testa e ha accusato dei giramenti. E pure Borrelli, che ha la febbre, non si è allenato stamattina».

Uomini contati per quella che dovrà essere la sfida della ripartenza dopo il tonfo con il Sassuolo: «Abbiamo dovuto lavorare a singhiozzo per via di queste defezioni: Fogliata, ad esempio, ha fatto solo un paio di allenamenti a causa di un fastidio. Ma non cerchiamo alibi. E al di là di questo aspetto, la squadra ha risposto nel modo giusto dal punto di vista psicologico».

La formazione diventa un rebus: Maran glissa come sempre sull’argomento («ho provato diverse soluzioni, in funzione delle caratteristiche di chi ho a disposizione») e si sofferma così sull’avversario: «Hanno trovato un’ottima quadratura. Riescono a essere efficaci, ma come andrà domani dipende soprattutto da quello che riusciremo a mettere in campo noi». Rolando e il Brescia ritrovano da avversario Mangraviti: «Un professionista esemplare – dice il tecnico –, di quelli con cui vorresti sempre lavorare. Sono felice di rivederlo da protagonista».