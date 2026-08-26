Eclissi di Luna, lo spettacolo il 28 agosto: a che ora e come vederla

Una quindicina di giorni fa gli occhi erano puntati verso il tramonto per l’eclissi di Sole, mentre all’alba del 28 agosto lo sguardo andrà rivolto verso il nostro satellite. Si tratta dell’eclissi di Luna, che inizierà alle ore 4.34. Purtroppo ci saranno pochi istanti per vedere il massimo oscuramento del satellite – circa 95% – prima del tramonto della Luna che avverrà pochi minuti dopo le 6, quando ormai sarà bassissima verso ovest.
Come sarà
Sarà fondamentale il punto di osservazione, che dovrà essere sgombro a ponente da ostacoli naturali e artificiali. Non si tratta di una eclissi totale, anche se profonda, visto che l’ombra della Terra velerà la Luna di circa il 95%. La Luna non diventerà di colore rossastro. La visione di un fenomeno astronomico è comunque sempre degna di attenzione. Non è un caso se l’Osservatorio Serafino Zani da anni raccoglie i racconti dei testimoni che assistono a questi eventi. Lo scopo è quello di promuovere la conoscenza degli eventi e dei corpi celesti visibili ad occhio nudo, che pertanto sono accessibili a tutti. A chiunque può capitare di vederli.
La divulgazione
Queste storie vengono poi scritte e divulgate per incuriosire il pubblico. Da anni gli «spettacoli del cielo» vengono descritti in una pagina web a cura della specola valgobbina. Tra le testimonianze quelle di persone che, vivendo in una metropoli, scoprono la Via Lattea solo durante una vacanza in un’area molto buia, ad esempio della Calabria o in Irlanda quando magicamente il cielo si accende di stelle dopo un acquazzone notturno.
Le storie comprendono le occasioni perse, come chi scopre solo all’alba in un bar autostradale che nelle ore precedenti si era formata una lunga fila di Tir. Nessun incidente in piena notte, ma la meraviglia per tutti gli autisti di ammirare una straordinaria pioggia di stelle cadenti nell’istante clou del fenomeno.
L’Osservatorio lumezzanese ha cercato anche testimonianze lontane nel tempo. Non è stato facile trovare quelle dell’8 luglio 1842, quando si verificò l’ultima eclissi totale di Sole visibile da Lumezzane (la prossima sarà il 26 luglio 2902, si vedrà nel Bresciano ed altre località). C’è poi la storia di un padre che da bambino, nel 1938, vide da Lumezzane un’aurora boreale, esperienza molto rara casualmente capitata anche di recente nella nostra provincia.