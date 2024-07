«Diario dal ritiro» del Brescia al via da stasera su Teletutto

Ritiro a «km zero» per il Brescia, ma ciò non cambia che la fase di preparazione estiva al via da oggi è una tappa fondamentale della stagione: è in questa fase che si creano i presupposti fisici, tecnici e mentali.

Per questo motivo Teletutto ha deciso di seguire passo passo il ritiro delle rondinelle tra lavoro sul campo e tempi dedicati al lavoro. Ogni sera dal lunedì al venerdì nelle prossime due settimane, dopo il tg delle 19.30 e a partire dalle 20.05, sul canale 16 del digitale terrestre (e anche in streaming), spazio a mezz’ora dedicata all’attualità delle rondinelle tra resoconti dal campo, news di mercato e ospiti.

La trasmissione «Parole di calcio - diario dal ritiro» è condotta da Erica Bariselli e la diretta, con la possibilità da parte dei telespettatori di inviare messaggi Whatsapp, avverrà dal quartier generale del Brescia, il Blu Brixia Hotel di Castenedolo. Nel palinsesto di Teletutto, troveranno spazio, in differita, anche le principali amichevoli del Brescia. A cominciare da quella contro il Lumezzane del 27 luglio che verrà trasmessa martedì 30 alle 20.30 per proseguire con quella al Rigamonti contro il Genoa dell’1 agosto: in questo caso il test verrà proposto, sempre alle 20.30, venerdì 2 agosto. Le telecronache saranno a cura di Marco Zanetti.