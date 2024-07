Il Brescia sarà in «prima visione»: manca però l’accordo con le tv

Col Palermo le rondinelle giocano la gara inaugurale, ma la questione diritti per la serie B è ancora in alto mare

L’estate più normale di sempre (scongiuri sempre legittimi) per il Brescia dell’era Massimo Cellino coincide con l’estate più pigra e strana della serie B: nessuno ha avuto fretta – anzi – di scegliere chi l’allenatore, chi il direttore sportivo, chi entrambi, nessuno sta avendo fretta di far decollare un mercato che per molti dovrà prevedere prima cessioni e, dulcis in fundo, quando manca poco più di un mese alla partenza, ancora non si sa chi e come trasmetterà le partite del campionato di ser