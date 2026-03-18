Bertoli verso il derby: «Brescia forte nonostante le difficoltà»

Il viaggio verso una salvezza che avrebbe il sapore della storia passa anche dai gol di Marco Bertoli. L’attaccante dell’Ospitaletto, secondo nella classifica marcatori alle spalle di Stuckler del Vicenza, dopo aver osservato un turno di riposo col Trento a causa di un leggero affaticamento mette ora nel mirino il derby con il Brescia. «Avevo un piccolo affaticamento e ho saltato qualche allenamento, ma adesso sto meglio».

Il conto alla rovescia è iniziato, come sta vivendo lo spogliatoio questi giorni?

«Sarà una partita emozionante per tutti. Giocare in uno stadio così, davanti a tanta gente, è motivo d’orgoglio. Ci arriviamo in un buon momento, dopo una vittoria contro una squadra molto forte che ci ha dato entusiasmo».

Quale potrà essere la chiave per strappare punti al Rigamonti?

«L’entusiasmo e la spensieratezza. Dovremo restare tranquilli e fare ciò a cui siamo abituati, con consapevolezza ma anche con grande rispetto per l’avversario».

Nonostante la giovane età della squadra, avete dimostrato di potervi giocare fin da subito la permanenza in categoria. Si aspettava questo rendimento?

«Ho capito subito che il direttore aveva costruito una squadra importante. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà legata all’inesperienza, ma col tempo abbiamo trovato la quadra e stiamo facendo un buon percorso».

Tornando al derby, affronterete un Brescia in un momento complicato.

«Non stanno vivendo il loro periodo migliore, ma restano una squadra molto forte, con giocatori esperti e capaci di cambiare la gara in qualsiasi momento. Noi siamo più sbarazzini e incoscienti, sarà una partita aperta. Non dobbiamo fare calcoli, ma giocarcela fino alla fine».

Capocannoniere lo scorso anno in serie D, ora in corsa per il titolo anche in C, crederci è inevitabile...

«Ci credo eccome, ma non voglio prefissarmi un numero di gol. Volevo misurarmi con questa categoria, l’obiettivo della mia carriera è quello di dare il massimo e non avere alcun tipo di rimpianto».

Le sue prestazioni, i suoi gol, hanno inevitabilmente attirato anche l’attenzione di club di B accendendo già il mercato.

«Le voci fanno piacere, ma non mi faccio condizionare. Resto focalizzato sull’obiettivo della squadra, ora conta solo la salvezza con l’Ospitaletto».