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Mondiali di calcio, la sindrome di Cellino (ri)colpisce la Tunisia

Ora anche le Nazionali sono mangia-allenatori: ne fa le spese Lamouchi, vecchia conoscenza italiana
Fabio Tonesi

Fabio Tonesi

Giornalista

Sabri Lamouchi, l'allenatore esonerato dalla Tunisia ai Mondiali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Sabri Lamouchi, l'allenatore esonerato dalla Tunisia ai Mondiali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Siamo sempre stati abituati ai presidenti mangia-allenatori. Massimo Cellino a Brescia ne fu un formidabile esempio, Maurizio Zamparini fu l’altro uomo di calcio famoso per la poca pazienza. Basta un risultato un po’ così e al «capo» viene subito la mosca al naso.

Questo Mondiale, così contestato, atipico e pazzerello, ci ha regalato però anche un commissario tecnico esonerato. Ovvero Sabri Lamouchi, buon centrocampista nei primi anni 2000 anche con Parma, Inter e Genoa, cacciato dalla Tunisia dopo il al 5-1 rimediato al debutto dalla Svezia. Che non sarà la favorita per la vittoria finale, ma ha due punte (Isak e Gyokeraes) che insieme valgono più di 200 milioni.

Retroscena

Tra le motivazioni della cacciata ci sarebbe anche una rissa in cui Lamouchi sarebbe stato coinvolto con giocatori, staff e tifosi. In 96 anni di Coppa del Mondo ci sono stati tre ct (e mezzo) esautorati: il primo fu nel 1998 proprio dalla Tunisia, che cacciò il polacco Kasperczak dopo i ko con Inghilterra e Colombia. Quando si fraintende il senso della frase «imparare dalla storia».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Mondiali di calcio 2026Tunisia

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