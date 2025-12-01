Brescia, un’altra rimonta: Vido firma l’1-1 col Cittadella al 92’

Un’altra rimonta, questa volta sul filo di lana. Si allunga la striscia senza vittorie in campionato del Brescia, ma il pari di stasera è pesante: Vido, al rientro dall’infortunio, firma l’1-1 in casa del Cittadella, che era reduce da sette successi consecutivi.

I biancazzurri riagganciano il secondo posto del Lecco, ieri fermato dal Vicenza, ma scivolano a dodici punti dalla vetta. Soprattutto impediscono il sorpasso allo stesso Cittadella, che rimane a meno due.

Le scelte iniziali

Dopo il turnover in Coppa Italia, Diana ripristina l’undici che ha pareggiato il Vicenza. Il che si traduce nella seconda panchina consecutiva in campionato per Rizzo: confermato Silvestri, in gol a San Benedetto del Tronto, a chiusura della cerniera davanti a Gori con Pasini e Sorensen.

Cisco e De Maria corrono sulle fasce. Zennaro si riprende una maglia in cabina di comando, accanto a lui Mercati. Vido e Vesentini tornano a disposizione e siedono in panchina. In attacco si ripropone la novità tattica di una settimana fa: Balestrero agisce di fatto da terzo insieme a Cazzadori e Di Molfetta.

Avvio equilibrato

Il Cittadella dei primi minuti sembra leggermente più elettrico rispetto al Brescia. La squadra di Diana prende le distanze all’avversario, lo studia con poca verve là davanti, ma riducendo pure i rischi di imbarcare palle gol per gli avversari. L’unico sussulto granata è una girata in mischia di Redolfi: troppo poco per togliere il sonno a Gori.

L’onda biancazzurra monta poco a poco. I limiti offensivi sono quelli noti, ma le azioni manovrate acquisiscono gradualmente fluidità, e costringono il Cittadella a rinculare. Le prime avvisaglie sono un tentativo in rovesciata di Balestrero alla mezz’ora e un colpo di testa alto di poco al 38’ di Silvestri, che poco prima era stato ammonito per un fallo su Falcinelli: era in diffida, salterà il derby col Lumezzane.

Tripla occasione

Il Brescia si scatena in coda al primo tempo. La prima vera palla gol ce l’ha Di Molfetta, che fa squillare il destro e sollecita Zanellati. Il portiere del Cittadella si supera poco dopo (45’) su Cisco, innescato da un velo di Balestrero: sinistro a botta sicura dell’esterno e risposta d’istinto dell’estremo difensore.

Prima di rientrare negli spogliatoi Balestrero si regala un rimpianto: colpo di biliardo dal limite dell’area e palla che ruzzola fuori di pochissimo. Giocata di qualità del capitano.

Fvs protagonista

Nella ripresa è un altro Cittadella. D’Alessio mette presto le cose in chiaro, calciando due volte con il destro nel giro di un minuto: il primo tentativo scivola a lato di un soffio, il secondo viene sventato da un gran riflesso di Gori. A quel punto entra in gioco l’Fvs: D’Eusanio va al monitor dopo un gol annullato a Rizza. Segnalato un precedente fallo di D’Alessio su De Maria, confermato dopo la review.

Siamo a cavallo del 60’. Iori gioca un’altra card dopo un presunto fallo di mano da rigore di Mercati: dubbia l’irregolarità del tocco, il replay non chiarisce nemmeno se sia effettivamente avvenuto in area. Pure qui, nulla di fatto. Dopodiché tocca al Brescia recriminare: Zennaro segna a porta sguarnita, l’arbitro punisce una carica di Balestrero sul portiere e non sconfessa la propria decisione dopo la revisione.

Vido risponde a Rabbi

Il secondo tempo viaggia su un equilibrio che si riverbera pure nel finale. All’80’ Rabbi, subentrato, gela il Brescia: pallone perso in costruzione da Silvestri, Castelli tocca per il compagno che fulmina Gori col piattone. Questa volta non c’è Fvs che tenga.

L’Union ha il merito di non demordere, Diana organizza l’assalto finale e butta dentro Vido. L’ex Reggiana è l’uomo della provvidenza: al rientro dall’infortunio, al 92’, firma il pari con una gran girata. Un gol pesantissimo, che può rilanciare la sua stagione. E che stasera sbarra la strada al sorpasso del Cittadella.