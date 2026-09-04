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Cessione di quote: la Figc sanziona Pasini e l’Union Brescia

Al centro del procedimento il passaggio del 20,33% alla Vi.Bi. Elettrorecuperi. Contestato il mancato rispetto dei termini e degli obblighi relativi alla documentazione da presentare alla Commissione operazioni societarie
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

La sede della Figc
La sede della Figc

La Figc ha sanzionato Union Brescia per una vicenda legata alla cessione di una quota del club avvenuta nell’estate 2025. Al centro del procedimento il passaggio del 20,33% alla società Vi.Bi. Elettrorecuperi, perfezionato il 29 luglio 2025.

Le contestazioni

La Procura federale ha contestato il mancato rispetto dei termini e degli obblighi relativi alla documentazione da presentare alla Commissione operazioni societarie. In particolare, erano necessari documenti sui requisiti di onorabilità e sulla solidità finanziaria della società acquirente. Secondo la contestazione, alcuni documenti sono stati presentati oltre i termini o non sono stati prodotti. Il procedimento si è chiuso con un accordo sulle sanzioni.

Le sanzioni

Giuseppe Pasini, presidente del Cda e legale rappresentante di Union Brescia, dovrà pagare 4.800 euro, sanzione economica che ha sostituito due mesi di inibizione. La stessa sanzione è stata applicata a Marco Leali, consigliere delegato e legale rappresentante di Union Brescia. Tre mesi e 15 giorni di inibizione sono stati inflitti a tre dirigenti di Vi.Bi.

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