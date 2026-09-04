Cessione di quote: la Figc sanziona Pasini e l’Union Brescia

La Figc ha sanzionato Union Brescia per una vicenda legata alla cessione di una quota del club avvenuta nell’estate 2025. Al centro del procedimento il passaggio del 20,33% alla società Vi.Bi. Elettrorecuperi, perfezionato il 29 luglio 2025.
Le contestazioni
La Procura federale ha contestato il mancato rispetto dei termini e degli obblighi relativi alla documentazione da presentare alla Commissione operazioni societarie. In particolare, erano necessari documenti sui requisiti di onorabilità e sulla solidità finanziaria della società acquirente. Secondo la contestazione, alcuni documenti sono stati presentati oltre i termini o non sono stati prodotti. Il procedimento si è chiuso con un accordo sulle sanzioni.
Le sanzioni
Giuseppe Pasini, presidente del Cda e legale rappresentante di Union Brescia, dovrà pagare 4.800 euro, sanzione economica che ha sostituito due mesi di inibizione. La stessa sanzione è stata applicata a Marco Leali, consigliere delegato e legale rappresentante di Union Brescia. Tre mesi e 15 giorni di inibizione sono stati inflitti a tre dirigenti di Vi.Bi.