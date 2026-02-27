Brescia, domani sfida col Lecco: «Non decisiva ma dal grande valore»

«Sulla spinta dell'entusiasmo dei nostri tifosi vogliamo cogliere l'occasione per puntellare il secondo posto. Non è una gara decisiva, ma ha comunque un grande valore».

Così il tecnico dell'Union Brescia Eugenio Corini parla alla vigilia della sfida con il Lecco, in programma domani alle 14.30 al Rigamonti: «Mancano sempre meno partite alla fine e mettere sei punti tra noi ed i lariani sarebbe fondamentale. È vero che loro vengono da due pareggi, hanno tante assenze e non avranno la spinta del pubblico amico, ma il match sarà ugualmente complicato. Mi auguro comunque di sfruttare il sostegno dei nostri tifosi, che sono sempre presenti e che ci danno una grande mano. Nessuna sfida è semplice in questo campionato e la dimostrazione arriva dalla gara della settimana scorsa contro la Pro Patria».

Carattere

L'Union Brescia ha rimontato due volte i bustocchi e poi ha trovato il 3-2: «Siamo stati bravi a rientrare nel match, trovando poi l'allungo decisivo, anche se avrei preferito una migliore gestione del match nel finale. In ogni caso abbiamo dimostrato ancora una volta di avere carattere. Abbiamo subìto quattro gol nelle ultime due partite: non ci fa sicuramente piacere. Con la Pergolettese siamo stati colpiti su due rimesse laterali, mentre con la Pro Patria il primo gol era da annullare, mentre il secondo ce lo siamo fatti da soli, concedendo il penalty».

Rispetto a domenica scorsa manca De Francesco, out per affaticamento muscolare. Per il resto non rientra nessuno. Probabile dunque la conferma dell'undici titolare che ha affrontato la Pro Patria.