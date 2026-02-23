Giornale di Brescia
Calcio

Guardiola al Rigamonti: anche in Inghilterra fa notizia la visita a Brescia

Gianluca Magro
Bbc, Sky e siti internet generalisti come di sport hanno dato eco al fatto che il tecnico del City abbia preferito la serie C italiana a Tottenham-Arsenal
Pep Guardiola al Rigamonti per assistere a Union Brescia-Pro Patria - Foto Newreporter perteghella@www.giornaledibrescia.it
AA

Nel calcio c’è ancora spazio per la passione, per il cuore, per i sentimenti, per i ricordi? Sì e lo ammettono anche in Inghilterra, dove la vittoria in Premier League per gli appassionati di football viene prima di tutto (leggere «Febbre a 90’» può aiutare a capire).

Niente big match

Ecco perché la visita di Pep Guardiola ieri al Rigamonti per assistere a Brescia-Pro Patria ha avuto ampia eco non solo a Manchester, ma un po’ in tutto il regno.

C’è chi ha puntato l’attenzione sul fatto che l’allenatore del Manchester City abbia «snobbato» il derby di Londra Tottenham-Arsenal, coi Gunners principali rivali al titolo, c’è invece chi ha sottolineato come le visite di Pep a Brescia, città con la quale ha instaurato un rapporto speciale dopo aver vestito la maglia delle rondinelle, siano una questione di cuore, di sentimenti, al di là della fraterna amicizia che lega il tecnico del City al club manager del Brescia Edoardo Piovani.

Sorpresa

E così domenica sera la Bbc, come Sky inglese, hanno sottolineato il fatto che Guardiola abbia preferito alla Premier «un match della serie C italiana», lasciando sbalorditi i tifosi che lo hanno visto arrivare in tribuna. Lo stesso ha fatto il sito internet del Sun, così come alcune pagine di calcio inglese hanno ripreso foto e immagini fornite dall’Union Brescia. Ricordando il suo passato da calciatore a Brescia, le stagioni con Baggio e Mazzone, quel sorriso che sfoggia ogni volta che arriva nella nostra città.

Perché la Premier League è importante, ma cuore e sentimenti riescono ad esserlo anche di più.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaGuardiolaPro PatriaBrescia
