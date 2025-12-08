Il Lumezzane apre la crisi del più brutto Brescia della stagione

I rossoblù passano grazie a Iori su rigore, Di Molfetta sbaglia invece dal dischetto: momentaccio per l’Union

5 ' di lettura

Il Lumezzane festeggia al Rigamonti - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Come con l’Ospitaletto, ma peggio. Come l’Ospitaletto, ma meglio. Un’inguardabile, imbarazzante, irriconoscibile Union Brescia è finito travolto da un autorevole, frizzante e qualitativo Lumezzane che ha completato l’opera che era stata invece lasciata a metà meno di un mese fa dagli orange franciacortini. Chi vince – peraltro con merito e anzi con un 1-0 che sta anche piuttosto stretto – festeggia. Chi perde non spiega, ma solo perché non lo sa spiegare nemmeno a se stesso: sbigottimento e scon