Brescia in campo a Venezia per avvicinare i play off: la diretta

Il Brescia sbarca a Venezia con lo spirito di chi sa di avere più da guadagnare che da perdere. Un bel presupposto: battere la squadra di Vanoli vorrebbe dire scavare un solco di cinque punti tra sé e il nono posto, ma soprattutto portarsi a tre sole lunghezze dal Palermo, ieri fermato sul pari dal Cosenza. Insomma, da vaga tentazione il sesto posto inizierebbe a stagliarsi nitido all’orizzonte.

La certezza è che comunque vada oggi il Brescia (al cui seguito ci saranno circa 1.500 tifosi, un vero e proprio esodo) resterà in zona play off, e conserverà pure la settima posizione. Ecco perché Maran spera che questa «leggerezza» possa aiutare i suoi a colmare un divario tecnico che, al netto delle difficoltà di questo periodo del Venezia, continua a esserci.

La sorpresa riguarda l’unico ruolo vacante in difesa, dopo la squalifica di Adorni: sarà Mangraviti, e non Papetti, ad affiancare Andrea Cistana nel quartetto. Poi, come da previsioni, solo conferme rispetto all’undici che ha battuto il Pisa settimana scorsa: Besaggio preferito ancora a Bertagnoli, in attacco Galazzi e Bianchi supporteranno Moncini.

Su questa pagina, a partire dal fischio d’inizio (16.15), tutti gli aggiornamenti in diretta sul match. Si rinnova l'appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 13.30, su Teletutto, Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno il match del Penzo. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata al racconto di Michele Iacobello.