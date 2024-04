Brescia, Maran sull’esodo di tifosi a Venezia: «Ci danno ancora più voglia»

Il Brescia vuole aggiungere un altro mattoncino al proprio percorso di crescita: domani a Venezia c’è in palio la terza vittoria consecutiva in campionato. Un filotto che non è mai riuscito in stagione alle rondinelle: «Non sarà una passeggiata - avverte Maran in conferenza -. Siamo consapevoli del valore dell’avversario, ma abbiamo anche la voglia e la determinazione di provare a dire la nostra».

Il Venezia, insiste Maran, «è una squadra costruita per andare in serie A, con valori assoluti». Ma al seguito del Brescia ci sarà un vero e proprio esodo di tifosi: «E questo non fa altro che aumentare in noi la voglia di fare qualcosa di importante».

La squadra di Vanoli vuole riprendere a marciare dopo gli ultimi due passi falsi: «Il fatto che troveremo un avversario arrabbiato non ci deve preoccupare, deve soltanto alzare la nostra soglia di attenzione. Affrontare una squadra che ha voglia di rivalsa è uno stimolo. Il bello, per noi, è sottoporci a questi test e provare a superarli». Un obiettivo da inseguire senza lo squalificato Adorni: «Peccato per Davide, le aveva giocate tutte nelle ultime settimane. Ma ho a disposizione sia Papetti sia Mangraviti, che possono dare un contributo notevole».