Brescia-Pisa: le pagelle delle rondinelle

Media voto altissima per i ragazzi di Maran, autori di una prova autorevole e convincente. Il migliore è Moncini, alla prima doppietta in biancazzurro

3 ' di lettura

L'esultanza di Moncini dopo il secondo gol - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Momento d’oro per il Brescia, che trova la seconda vittoria consecutiva in campionato con un 3-1 senza storia sul Pisa: a decidere sono la doppietta di Gabriele Moncini e il gol di Flavio Junior Bianchi, che ritrova il gol dopo quasi quattro mesi. Di seguito le pagelle delle rondinelle. 7 - Luca Lezzerini Un pomeriggio speciale, per una gioia totale. E dopo la falsa «ripartenza» contro il Cosenza, pure dalle parti del portiere non c’è stato nulla da eccepire: bene nell’unica occasione per il Pis