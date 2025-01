Brescia, Bisoli esonerato: ufficiale il ritorno di Maran

Adesso è anche ufficiale: Pierpaolo Bisoli è stato esonerato e alla guida del Brescia ritorna Rolando Maran. Il Brescia lo ha comunicato attraverso i propri canali questa mattina, ma la svolta era arrivata già nella prima serata di lunedì.

Per Bisoli è stata fatale la sconfitta con il Catanzaro, come lo fu per Maran all’andata. Il tecnico trentino, che durante il suo «esilio» – durato meno di 6 mesi – dal Brescia ha sempre visto tutte le gare della squadra, nel pomeriggio dirigerà la prima seduta della settimana a Torbole. Domenica c’è la trasferta di Carrara: una sfida già molto delicata in termini di classifica.

«Brescia Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima Squadra il sig. Pierpaolo Bisoli, al quale rivolgiamo i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto con grande impegno e professionalità» scrive il club in una nota. «Contestualmente si comunica che l’incarico viene assegnato al sig. Rolando Maran, il quale dirigerà l’allenamento nel pomeriggio».