Brescia, c’è il controribaltone: via Bisoli, riecco Maran

Cellino ci ha ripensato: il tecnico di Porretta Terme non avrà altra chance, oggi mister Rolly di nuovo in sella

4 ' di lettura

Rolando Maran e Pierpaolo Bisoli - © www.giornaledibrescia.it

Il Brescia è ostaggio di se stesso. Oltre che del Catanzaro. Ciò che Bonini tolse - la panchina - a Rolando Maran, Bonini ha ridato allo stesso. E al contrario vale per Pierpaolo Bisoli. Che non è più l’allenatore del Brescia: la sua missione, insieme al suo sogno, è durata appena 7 partite. Da media da retrocessione diretta: 0,85 a partita. Torna in sella - oggi pomeriggio dirigerà la prima sessione - Rolando Maran, che lasciò meno di due mesi fa, dopo il ko dell’8 dicembre contro la squadra ca