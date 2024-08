Brescia, sull’onda del debutto resta aperta la campagna abbonamenti

Cavalcare l’onda dell’ottimo debutto: il Brescia ci prova. E per questo motivo la campagna abbonamenti, che di solito si chiude in coincidenza dalla prima partita casalinga, è stata prolungata fino (almeno) alla fine di questa settimana che sfocerà in un’altra partita, quella contro il Cittadella, al Rigamonti.

Per ora, è stato di poco superato il numero di tessere sottoscritte la passata stagione: siamo sopra quota 3.500 (dato comprensivo di abbonamenti degli sponsor) mentre la scorsa annata ci si fermò poco al di sotto la quota di cui sopra. Vero che una partita in casa è già stata giocata, ma è vero che in media (dipende dai settori), il costo dell’abbonamento, in rapporto ai prezzi stabiliti (tendenzialmente più alti del solito) per le singole gare lo si ammortizza in 9-10 partite (sulle 19 totali).

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti sia digitalmente su Ticketone, sia allo store di via Solferino dove è necessario recarsi se si acquistano, per le singole gare, i ridotti di curva dedicati agli Under 10 al prezzo di un euro. La voce del botteghino interessa più che mai la società di Cellino che come tutti gli altri club di serie B avrà minori introiti per circa 2 milioni di euro tra la decurtazione del contributo (mutualità) dalla serie A e la vendita dei diritti televisivi (contrattati al ribasso) per ora (ma più passano più i giorni più è probabile che le cose restino così) acquistati solo da Dazn. Vero che a settembre debutterà il canale della Lega (su Amazon Prime), ma oltre al fatto che costi e fruibilità non sono ancora stati resi noti e che si tratta di una assoluta novità, è difficile fare calcoli attendibili.