Brescia, i sogni passano dalle scelte azzeccate nel mercato d’inverno

Azzeccate. Sono le scelte fatte a gennaio dal Brescia . E il fatto che lo fossero era tutt'altro che scontato. Il mercato di riparazione è difficilmente risolutivo, soprattutto quando le pedine inserite nel contesto sono più d'una come nel caso dei biancazzurri. Andrea Ferretti, il diesse dell’Union, è stato costretto dai fatti – l’abnorme emergenza infortuni – a dover inserire molti giocatori. Ma le risposte dei nuovi arrivati, dopo un periodo di «verifica» per arrivare a poterlo decretare, sono state ampiamente positive e hanno assolutamente contribuito a far sì che l’obiettivo secondo posto, diventato l’unico dopo la fuga solitaria del Vicenza, fosse centrato.

Alessandro Lamesta, Manuel Marras, Alessandro Mallamo e Valerio Crespi hanno dato, tutti, il loro fondamentale apporto alla causa. Tra chi è partito bene, chi è stato protagonista di false partenze, chi ha destato qualche perplessità: ma alla lunga i valori di tutti sono usciti . Non consideriamo, l’operato di Moretti: arrivato per completare il reparto difensivo, s'è infortunato un mese e mezzo fa.

Nei radar è entrato da subito Alessandro Lamesta. L’ex Giana (che sta risolvendo un piccolo acciacco muscolare) è stato, questo 29enne centrocampista, la più lieta sorpresa. Inseritosi in tempo reale sia nel gruppo che nei meccanismi della squadra, ha mostrato grosse doti atletiche e di fosforo. Mezz’ala naturale, ha saputo adattarsi alla grande, causa il ko di De Francesco oltre a quello precedente di Zennaro, al ruolo di play. E anche nel modulo attuale che in pratica presenta due mediani vista la posizione fluida di Balestrero, il riscontro è positivo.

Il centrocampista Alessandro Lamesta - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Assente per squalifica a Novara e nell'ultima a Monza per un piccolo affaticamento tendineo, è stato 14 volte titolare nelle 15 presenze con la maglia del Brescia ed è certamente uno degli uomini sui quali Corini (che, seppur prudentemente, ha anche azzardato un paragone in piccolo con Bernardo Silva del Manchester City) punta tatticamente di più nei play off.

Esperto

Così come il tecnico punta, soprattutto dopo la modifica che l’ha portato ad essere una seconda punta atipica ridisegnando gli equilibri di squadra, su Manuel Marras. Il nome del 32enne genovese è quello più conosciuto tra i nuovi, anche se aleggiava nell’aria il dubbio su un suo adattamento, mentale e tattico, alla categoria inferiore; dubbio che dopo le prime partite con la nuova maglia non all’altezza delle sue qualità, s’è dissipato lasciando posto alla certezza di un giocatore d'altri palcoscenici.

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Sempre titolare nelle 17 partite con il Brescia, ha trovato nelle ultime settimane anche una nuova vena (da guardare e riguardare l’eurogol con la Dolomiti Bellunesi) grazie al ruolo ritagliatogli su misura: da recuperatore di palloni, ad assist man, a finalizzatore. Insomma, una seconda punta/trequartista moderno dai piedi buoni e dai cento polmoni.

Altro centrocampista

Alessandro Mallamo, un altro mediano - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Quanti ne ha anche Alessandro Mallamo. L’ultimo arrivato del quartetto, s’è infortunato alla caviglia in tempo reale al suo primo allenamento, ma una volta tornato a disposizione s’è rivelato un motorino inesauribile: titolare full time (a parte gli ultimi 6’ contro l’Ospitaletto) nelle ultime 7 partite, ha portato esperienza, acume e tantissima corsa. Come mezz’ala o doppio mediano ha mescolato quantità e qualità rafforzando un centrocampo che ha certamente goduto della sua verve.

Ariete

Già 7 gol in mezza stagione per Valerio Crespi - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Quella realizzativa è invece stata negli scarpini di Valerio Crespi. Sette gol in 14 presenze fanno una rete ogni due gare, media che sale considerando i minuti effettivi giocati, 1.051. E per un attaccante, questo basta e avanza. Giocatore fisico d’area, ha realizzato, tanto per smentire quanto appena detto, il più bel gol dell’anno (al pari di quello di Marras) dopo un controllo/dribbling con la suola e successiva sassata mancina all'incrocio dai 25 metri. Si punta anche su tutti loro perché in fondo è dalle scelte azzeccate che passano i sogni.