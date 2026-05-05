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Brescia, Sorensen: «Sto meglio, voglio aiutare con la mia esperienza»

Il difensore è intervenuto nel corso di «Parole di calcio», su Teletutto: «I play off si giocano soprattutto con la testa, dobbiamo stare sul pezzo»
Fabrizio Zanolini
Frederik Sorensen, centrale dell'Union Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
Frederik Sorensen, centrale dell'Union Brescia - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

In mancanza dell’infortunato Nicola Pasini, che sulla carta d’identità gli rende un anno, è lui a vestire i panni di «ministro della difesa». Un anno in meno (34) per Frederik Sorensen, ma tanta, tanta esperienza anche con addosso maglie pesanti come quelle, tra le altre, di Juventus, Bologna, Colonia. Quell’esperienza che conterà tantissimo nelle sfide (plurale benaugurante) dei play off.

Il gigante danese del Brescia, intervenuto a «Parole di calcio», comincia a mettere l’obiettivo nel mirino: «Il carico di lavoro nella prima settimana è stato alto – afferma – ed è quello che mi aspetto anche per questa seconda prima di entrare in quella “tipo” che ci porterà alla partita. E in questa seconda settimana io sono tornato ad allenarmi con la squadra dopo il lavoro differenziato della scorsa: sto bene, ora devo solo affinare la forma fisica».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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