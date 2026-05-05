Brescia, Sorensen: «Sto meglio, voglio aiutare con la mia esperienza»

Il gigante danese del Brescia, intervenuto a «Parole di calcio», comincia a mettere l’obiettivo nel mirino: «Il carico di lavoro nella prima settimana è stato alto – afferma – ed è quello che mi aspetto anche per questa seconda prima di entrare in quella “tipo” che ci porterà alla partita. E in questa seconda settimana io sono tornato ad allenarmi con la squadra dopo il lavoro differenziato della scorsa: sto bene, ora devo solo affinare la forma fisica».