Brescia, Rizzo ha superato il provino ed è disponibile

Sono 26 i giocatori convocati da Eugenio Corini per la sfida di stasera alla Salernitana. La lista è stata diramata questa mattina e comprende anche Rizzo. Il tecnico già ieri aveva fatto capire che c’erano chance e stamane il difensore che si era infortunato a Salerno ha superato il provino: è dunque regolarmente a disposizione.
Da capire se Corini pensa a lui come titolare pur non essendo il ragazzo in perfette condizioni o se dietro ci sarà Moretti al suo posto. Tra i difensori, la buona notizia è anche il rientro di Pasini: non si sa però quanto sia effettivamente utilizzabile. C’è anche Marras che partirà però ancora dalla panchina.