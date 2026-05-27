Brescia, Rizzo ha superato il provino ed è disponibile

Sono 26 i giocatori convocati da Eugenio Corini per la sfida di stasera alla Salernitana. La lista è stata diramata questa mattina e comprende anche Rizzo. Il tecnico già ieri aveva fatto capire che c’erano chance e stamane il difensore che si era infortunato a Salerno ha superato il provino: è dunque regolarmente a disposizione.