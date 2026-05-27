Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Brescia, Rizzo ha superato il provino ed è disponibile

Il difensore sta meglio anche se non è in perfette condizioni. Tra i convocati torna anche Pasini
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Alberto Rizzo - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
Alberto Rizzo - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Sono 26 i giocatori convocati da Eugenio Corini per la sfida di stasera alla Salernitana. La lista è stata diramata questa mattina e comprende anche Rizzo. Il tecnico già ieri aveva fatto capire che c’erano chance e stamane il difensore che si era infortunato a Salerno ha superato il provino: è dunque regolarmente a disposizione.

Da capire se Corini pensa a lui come titolare pur non essendo il ragazzo in perfette condizioni o se dietro ci sarà Moretti al suo posto. Tra i difensori, la buona notizia è anche il rientro di Pasini: non si sa però quanto sia effettivamente utilizzabile. C’è anche Marras che partirà però ancora dalla panchina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union Bresciaserie Cplay off serie C 2026Alberto RizzoBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...