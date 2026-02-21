Brescia-Pro Patria, Corini: «Dobbiamo giocare per vincere il campionato»

«Il Brescia deve essere una squadra che gioca per vincere il campionato. Bisogna creare questa mentalità: finché l'aritmetica non lo esclude, è necessario pensare che sia possibile raggiungere anche il primo posto. Solo così si può sperare di arrivare lontano».

Eugenio Corini suona la carica alla vigilia della sfida con la Pro Patria, in programma domani al Rigamonti, con calcio d'inizio fissato alle 17.30. Nel Media Center dello stadio Lino Turina di Salò il tecnico bresciano non nasconde la rabbia per l'inaspettato ko con la Pergolettese: «Siamo una squadra un po' incazzata, perché speravamo in un epilogo diverso. Infatti sul pullman, al ritorno da Crema, c'è stato silenzio assoluto. Dobbiamo voltare pagina e mi aspetto una grande reazione. Vogliamo riscattarci. Ora ci aspettano due partite consecutive in casa: io però devo pensare alla prima, quella con la Pro Patria, che non è assolutamente l'ultima arrivata nonostante la posizione in classifica».

I numeri però dicono l'opposto. I bustocchi hanno infatti conquistato meno punti rispetto a tutte le altre 19 squadre del girone. E in trasferta, hanno ottenuto solamente 6 punti in 13 gare: «Non corriamo il rischio di sottovalutare il match, ve lo assicuro. Bisogna però essere bravi ad ammazzare le partite, a sfruttare le occasioni quando si presentano. Dobbiamo essere noi a condizionare il match e a portarlo dalla nostra parte».

Capitolo formazione: «Finalmente tornano Mallamo e Di Molfetta, che avranno così tre allenamenti nelle gambe, anche se non sono ancora pronti per scendere in campo dall'inizio. Dobbiamo però valutare Di Francesco, che negli ultimi due giorni ha avuto la febbre».