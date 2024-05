Brescia, per Moncini c’è una speranza: l’attaccante torna in gruppo

Gabriele Moncini è tornato ad allenarsi in gruppo. È questa la novità più importante dalla seduta che il Brescia ha svolto questa mattina sui campi di Torbole, a due giorni dalla sfida contro il Lecco.

Un segnale certamente positivo, anche se in casa biancazzurra continua ad esserci cautela: Maran deciderà se convocarlo o meno soltanto dopo l’allenamento di domani, che è dunque da considerare decisivo. Anche in caso di luce verde, ad ogni modo, la sensazione è che il centravanti possa essere rischiato solo in situazioni di necessità estrema. La volontà che prevale in questo momento è quella di scongiurare ogni pericolo di ricaduta.

Prosegue invece l'iter di recupero di Giacomo Olzer e Davide Adorni: il primo ha svolto un lavoro di corsa sul campo, mentre il secondo si è sottoposto a cure. Per entrambi la speranza è quella di un recupero per gli eventuali play off.