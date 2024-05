Brescia, ancora differenziato per Moncini: è in dubbio anche per il Lecco

Il Brescia ha rinviato a data da destinarsi (causa maltempo) il «Meet and Greet» con Flavio Bianchi e Michele Avella, inizialmente previsto per questo pomeriggio alle 16.45 presso lo store di via Solferino 51/A.

Nessuna notizia lieta, intanto, dall'allenamento di oggi: Gabriele Moncini ha svolto nuovamente lavoro differenziato, ed è dunque a rischio anche per la gara di questa domenica contro il Lecco. A parte anche Giacomo Olzer, mentre Davide Adorni si è sottoposto a cure: per entrambi la prospettiva più rosea è quella di un rientro per gli eventuali play off.