Brescia, per Adorni e Besaggio il calore di un centinaio di tifosi

Secondo incontro squadra-tifosi quello avvenuto oggi allo store di via Dieci giornate in casa Brescia Calcio. Dopo il rendez-vous tra Borrelli-Jallow e i supporter biancoblu di tre settimane fa nello store di via Solferino, questo pomeriggio è stata la volta di Davide Adorni e Michele Besaggio a fungere da rappresentanti per le rondinelle e ad accogliere i tifosi, circa un centinaio, per i classici selfie, autografi su magliette, sciarpe e foto ritratto dei giocatori stessi.

Come nel caso precedente, l’hanno fatta da padrone i giovanissimi che hanno fatto sentire il loro affetto a Davide e Michele. Difensore centrale e centrocampista particolarmente sorridenti e ne hanno ben donde: oltre al buon momento della squadra, che con la brillante vittoria di Pasquetta in quel di Cosenza ha confermato la sua posizione in classifica (ottava) e la candidatura a mantenere la propria seduta su uno degli ultimi vagoni del treno play off, c’è anche l’ottimo momento personale dei due.

Adorni, dopo il prolungamento del contratto, ha trovato la giusta serenità interiore per poter riversare sul campo la migliore versione di sé, diventando nelle ultime settimane un insostituibile al centro della difesa. Besaggio invece, dopo tante panchine – soprattutto nella parte centrale della stagione in corso – ha convinto Maran a dargli fiducia tanto che l’ex Juventus next gen è partito titolare cinque volte nelle ultime sei partite. Incontro con i tifosi che ha visto pure il terzo comodo quando, di passaggio con fidanzata e cane per le vie del centro, ha fatto capolino nello store anche Flavio Bianchi che, senza rubare la scena ai due compagni, ha comunque regalato ai tifosi qualche scatto extra.