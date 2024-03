Il Brescia ospita il Palermo al Rigamonti: la diretta

Tante partite in una. Quella contro il Palermo, certo. Ma anche quella con il grande ex Corini, al quale il popolo bresciano resta legato da affetto e riconoscenza. E soprattutto quella con sé stessi: più di ogni altra cosa, oggi, il Brescia desidera lanciare segnali di crescita.

La squadra di Maran è in serie positiva (tre pareggi consecutivi), ma la vittoria manca da quasi un mese esatto: il 2-0 al Cittadella dello scorso tre febbraio è ancora oggi l’ultima affermazione in campionato delle rondinelle. L’obiettivo è dunque rompere il digiuno, con la spinta del Rigamonti, e contro un avversario che ha alte ambizioni, ma che è pure reduce da una sconfitta bruciante contro la Ternana.

Dopo lo spezzone di Ascoli, Gennaro Borrelli torna a guidare l’attacco da titolare. Un rientro gradito, al pari di quello di Andrea Cistana, che s’accomoderà in panchina per la prima volta dopo l’infortunio subito a Modena. Difficilmente ci sarà spazio per lui a partita in corso, ma è un primo importante passo verso il totale reintegro nelle rotazioni.

Su questa pagina, dal fischio d’inizio (14), saranno disponibili gli aggiornamenti minuto per minuto sulla partita. Si rinnova l’appuntamento con «Tutti in campo»: dalle 13.30, su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre), Angela Scaramuzza e i suoi ospiti commenteranno il match del Rigamonti. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata al racconto di Michele Iacobello.