Brescia, Maran: «Vogliamo riscattare una sconfitta che brucia»

L’obiettivo è fissato: ripartire dopo «una sconfitta che brucia». Rolando Maran definisce così il passo falso di Venezia: «Non dobbiamo accettarla, la mentalità dev’essere questa. E in settimana ho visto una squadra che ha spinto molto, i ragazzi hanno voglia di affrontare questo impegno».

Domani, al Rigamonti, arriva la Ternana: «È un avversario da rispettare: sappiamo che incontreremo delle difficoltà, ma potremo anche creargliene. Loro sono solidi, ma per noi dev’essere un motivo in più per essere attenti e determinati».

Maran ragiona sull’undici da contrapporre agli umbri e non esclude sorprese di formazione: «Questa settimana ho avuto delle belle risposte anche da chi sta partendo meno dall’inizio, lo considero un grande vantaggio per me. Mi fa piacere vedere che i miei giocatori si danno battaglia in allenamento: significa che tutti, dal primo all’ultimo, vogliono farsi trovare pronti».