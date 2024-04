Brescia, Maran: «Peccato, ma ci abbiamo provato fino alla fine»

Dopo tre risultati utili, il Brescia inciampa nella trasferta di Venezia. «Abbiamo trovato una squadra forte, ma noi ci abbiamo provato fino alla fine». Rolando Maran non fa drammi, anche se c’è dispiacere «per i molti tifosi che oggi ci hanno accompagnato allo stadio, e che avremmo voluto premiare».

La chiave tattica del match sono stati i calci piazzati, nei quali il Venezia ha dominato, e dai quali sono scaturite le due reti di Tessmann: «Sapevamo che avremmo potuto soffrirli sotto questo aspetto, per via della loro struttura. Ma finché la gara è stata in equilibrio abbiamo rischiato soltanto in quelle situazioni».

Una sconfitta che non pregiudica nulla in ottica play off: «Il Venezia - prosegue Maran - lotta per andare direttamente in serie A. Noi proviamo a giocarcela con chiunque, ma a volte i valori emergono. Nonostante questo, siamo a riusciti a creare qualche occasione: in partite come questa serve anche un pizzico di fortuna, che oggi è mancata».