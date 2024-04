Brescia, Maran: «Vicini a Paghera, si è messo a disposizione»

Per una volta, Rolando Maran non attende che gli venga posta la prima domanda: «Parto io, se non vi dispiace». Il messaggio da recapitare viene dal cuore: «Vorrei esprimere la mia vicinanza a Paghera e alla sua famiglia». Il centrocampista del Brescia ha perso ieri la madre, e la società, in tutte le sue componenti, si è subito stretta attorno a lui: «Gli mandiamo un grande abbraccio. Ci raggiungerà in ritiro stasera, si è messo a disposizione, ma su questo non avevo dubbi: parlerò con lui».

Domani c’è lo Spezia, e in attacco echeggia un allarme: Moncini si è allenato a parte per tutta la settimana. Un bel guaio, considerando che Borrelli ha già terminato la sua stagione: «Verrà comunque con noi - annuncia Maran - domani cercheremo di verificare ulteriormente le sue condizioni. È una situazione da monitorare bene. Ma non mi precludo nulla, nemmeno la possibilità di schierarlo titolare». Uno scenario comunque molto remoto.

Maran si sofferma poi sull’avversario: «È strano vederli in quella posizione: hanno un buon allenatore e una buona rosa. Da parte loro c’è grande attenzione a non prendere gol, ma mi aspetto che vengano a giocarsi la partita perché hanno bisogno di punti, come noi».

Dopo la gara con la Sampdoria i liguri hanno alzato la voce, lamentando gravi torti arbitrali: «È un fattore che può condizionare - dice Maran -, ma dirigerà un arbitro bravo ed esperto, quindi mi auguro che non accada. Tante volte ci è capitato di subire delle decisioni anche eclatanti, ma abbiamo sempre pensato a lavorare». Una coda di polemiche alla quale ha partecipato anche il sindaco de La Spezia, Pierluigi Peracchini: «Si sono mossi in tanti, ma non mi piace entrare in casa d’altri: non è nel mio stile».