Brescia, con lo Spezia è il momento di sfoderare la forza del gruppo

Fabrizio Zanolini

Ci sono da affrontare i guai dell’attacco (sempre più remota la possibilità di recuperare Moncini), ma anche il grave lutto per Fabrizio Paghera: è morta mamma Antonella

Maran al Rigamonti

C’è una forza che conta più dei numeri e delle risorse tecniche e tattiche: è quella emotiva. Il gruppo del Brescia è solido e affiatato: c’è chimica. E se c’è un momento giusto per sprigionarla, coincide con la partita contro lo Spezia. Ci sono infatti i guai delle assenze in attacco da affrontare, ma c’è anche da cercare di dare un qualcosa in più per un giocatore molto importante tra campo e spogliatoio, che da ieri fa i conti con un grave lutto: Fabrizo Paghera ha perso mamma Antonella che d