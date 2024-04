Brescia, per Moncini forfait quasi certo: slitta ancora il rientro in gruppo

Doveva essere una giornata importante per capire quante chance avesse Gabriele Moncini di recuperare per la sfida con lo Spezia, e in effetti lo è stata: per il quarto giorno consecutivo, l'attaccante del Brescia ha svolto lavoro differenziato. Va da sé che le possibilità di vederlo in campo questo sabato siano prossime allo zero: nella seduta di domani verrà effettuato un ultimo provino, ma il forfait è ormai pressoché certo. Qualche speranza residuale di vederlo in panchina c'è ancora, ma Maran ragiona giocoforza su nuove soluzioni in attacco.

È invece rientrato il piccolo campanello d'allarme per Fabrizio Paghera, che ieri non si era allenato in gruppo. Nel suo caso il fastidio è già superato, ma il non aver lavorato a pieno regime in settimana potrebbe far prevalere la linea della cautela: in quel caso il favorito per condurre le operazioni in regia sarebbe Tom Van de Looi.