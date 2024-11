Brescia, Maran sorride: «Moncini e Galazzi recuperati per domani»

Nel gioco di porte girevoli di un campionato, Genova segna un passaggio fondamentale: «Quella gara ci ha dato la spinta giusta, è vero». Rolando Maran lo ammette, ma guarda avanti. Domani al Rigamonti arriva il Cosenza: «Abbiamo l’opportunità di dare un valore incredibile a questa prima parte di campionato, arrivando nel modo giusto alla sosta. Il secondo tempo con lo Spezia ha aperto una partita che è ancora in corso, terminerà solo al triplice fischio di domani».

Le schiarite non riguardano solo i risultati in campo. L’infermeria, e di questi tempi è una notizia, comincia a svuotarsi: «Moncini ha lavorato con la squadra per quasi tutta la settimana, e come lui Galazzi: convocherò entrambi». L’autonomia è ovviamente limitata, ma Rolly riempie la faretra con altre due frecce. «Resterà invece fuori Fogliata, che ha stretto i denti a Genova, ma si porta dietro un fastidio da un po’ di tempo».

A prescindere da questo, Maran ha ottenuto le risposte che voleva anche dalle seconde linee: «Stanno alzando tutti il livello, sabato hanno dimostrato che posso contare su di loro». Uno di questi è Bjarnason, che al Ferraris aveva confessato di aver provato rabbia per aver trovato spazio in questo avvio di stagione: «Lo stimo anche per questo, l’ha detto nel modo giusto, con spirito costruttivo. Birkir è un esempio per tutti».